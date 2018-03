Ciociaria Oggi: "Frosinone, usa la testa e riparti"

Il Frosinone sfida la Salernitana nel pomeriggio di Serie B, con la sconfitta contro il Palermo da archiviare per ripartire e cercare la promozione diretta in Serie A. Ciociaria Oggi titola così in prima pagina sulla formazione di Moreno Longo: "Frosinone, usa la testa. Batti i granata e riparti".