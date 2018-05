Ciociaria Oggi: "I tifosi entusiasti per la vittoria. 'Vi vogliamo così'"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vittoria in extremis per il Frosinone contro il Brescia e tifosi canarini in festa in vista del finale di stagione. Come riporta oggi Ciociaria Oggi il successo del Rigamonti è stato visto dai supporter ciociari come il segnale che serviva per dare l'assalto al secondo posto in classifica e quindi alla promozione diretta in Serie A. "Vi vogliamo così" è il coro dei tifosi del Frosinone che campeggia anche sulle pagine del quotidiano nella sua edizione ordirnaa.