Ciociaria Oggi: "Longo recupera Ariaudo e Brighenti"

© foto di Federico Gaetano

Scatta l'operazione Cesena per il Frosinone di Moreno Longo. Ciociara Oggi fa il punto della situazione sulla probabile formazione nel pezzo dal titolo: "Longo recupera Ariaudo e Brighenti. A centrocampo attese novità". "I canarini - si legge ancora - partiranno nel pomeriggio per la Romagna. Sabato contro il Cesena previste almeno quattro new entry rispetto alla squadra che ha perso lunedì contro l'Empoli".