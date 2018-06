Ciociaria Oggi su Cittadella-Bari: "Si gioca al Tombolato"

Lunga ed interessante intervista di Pepe Reina al quotidiano spagnolo As. Il numero uno spagnolo, pronto a vestire la maglia del Milan dopo l'avventura al Napoli, ha parlato a 360° della sua avventura italiana, partendo però dalla Spagna in vista del Mondiale: "Vedo il gruppo con...

Road to Russia 2018 - Tutte le rose delle nazionali in gara

Kluivert l'ultimo della lista. La Top 11 dei figli d'arte in Serie A

Roma, al lavoro per Cristante. Possibili contropartite

Come cambiano le gerarchie al Real? L'addio di Zizou smuove le acque

Roma, su Defrel non solo l'Atalanta: anche Samp e Torino

New York Times: il Milan va verso l'esclusione dalle coppe europee

Lazio, Inzaghi ci riprova per Papu Gomez

Napoli, resta la tentazione Cina per Hamsik: 30 milioni

Juventus, dalla Spagna: sfida Pochettino-Allegri per la panchina del Real

Genoa, summit la prossima settimana per Giuseppe Rossi

Inter, il Tottenham fissa il prezzo per Dembelè: 30 milioni per l'addio

Depay o Callejon: il Milan studia il colpo per l'attacco di Gattuso

Juventus, l'Ajax fa muro per De Ligt. Raiola può aiutare i bianconeri

Torino, non solo Sarr: Verissimo e Zaza le priorità dei granata

Quelli che rientrano - Bologna, Okwonkwo meglio in A. Arriva Paz

Juventus, restano in piedi le ipotesi Morata e Martial per l'estate

Napoli, spunta il nome di Sirigu per la porta

Inter, il rinnovo di Icardi non è una priorità. Si aspetterà estate inoltrata

Ciociaria Oggi apre le proprie pagine sportive titolando: "Reclamo respinto". La partita valida per i playoff tra Cittadella-Bari si giocherà al 'Tombolato' come deciso venerdì scorso dal Tribunale Federale. Anche la Corte d'Appello ha confermato la decisione che riscrive la classifica dei pugliesi con il -2 rispetto alla classifica finale.

