Ciociaria Oggi: "Un Empoli troppo forte. Il Frosinone si arrende"

© foto di Ospiti

"Un Empoli troppo forte. Il Frosinone si arrende" è il titolo che Ciociaria Oggi propone in prima pagina dopo la sconfitta della formazione di Moreno Longo ieri sera contro la prima della classe. "Due volte avanti con Ciano non basta. I toscani nella ripresa padroni del campo, finisce 4-2 per gli ospiti".