Ciofani: "Questo Pescara come il Frosinone del 2015"

Chiacchierata di mercato con Tonci Martic, uno dei più importanti procuratori croati presente al WyScout Forum 2018 di Amsterdam. Argomento principale il ritorno in campo di Ivan Stinic, terzino del Milan che questa settimana è tornato ad allenarsi: "Non ha mai pensato al ritiro,...

Dossena: "Italia in crescita. Ma siamo distanti dalle big"

Ag. Todibo: "Juve in vantaggio? Non è vero, ci sono Bayern e Schalke"

Germania amara: seconda sconfitta in quattro giorni per l'Under 21

Lotito: "Immobile? In Nazionale il tempo è poco"

Under 21, Di Biagio: "Ho avuto risposte, ma patiamo la stanchezza"

Mancini: "Pochi gol? Sono un problema, se non segni non vinci"

Lotito: "Milinkovic? Sta bene qui. Poi so che la Lazio non è il Real"

Coppola (Rai): "ADL abituato a giravolte. Una punta per Napoli"

Parigini: "Periodo no, ma buona prestazione. Alla pari con i tedeschi"

Italia U21, Zaniolo: "Non c'è un grande gap con le altre"

Bonucci: "Accetto i fischi, ma non con l'Italia. Siamo a buon punto"

Tacconi: "Juve, anche CR7 fa il gregario. Come fece Platini"

Matteo Ciofani , terzino del Pescara, ha parlato dell'avvio di stagione molto positivo della squadra abruzzese dai microfoni di Rete8 : “Il Pescara mi ricorda il Frosinone di Stellone che nel 2015 riuscì a centrare la promozione in Serie A. Di certo non partimmo con questo obiettivo. Avremmo dovuto salvarci. Un piccolo miracolo calcistico. Due squadre simili. I valori tecnici, è indubbio, sono importanti ma a fare la differenza è la forza del gruppo. Ecco perché questo Pescara mi ricorda tanto quel Frosinone. Di certo siamo sulla buona strada”.

