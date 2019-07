© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Attraverso i canali ufficiali del club, parla il neo acquisto del Pescara Andrea Cisco:

"La doppietta che segnai al Pescara lo scorso anno? Era il mio esordio in B, mi sono giocato una buona carta e chissà che proprio da quello non mi abbiano notato. Sono felice che il Pescara abbia deciso di puntare su di me, ci sarà concorrenza ma è giusto così, puntiamo alla A, e io devo prendere il meglio da tutti i compagni per crescere: qui mi trovo bene, mi sono adattato e ho trovato un mister che mi considera e mi spiega tanto".

E conclude: "Il tifo ci seguirà numeroso, spero di ripagarli: non faccio promesse, darà del mio meglio"