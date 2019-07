Cittadella, -10 al via della nuova stagione: il club tra ritiro e mercato

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Solo 10 giorni separano il Cittadella dal via della prossima stagione, con il ritiro ufficialmente fissato al 18 luglio, quando la squadra si ritroverà al "TTombolato" per il ritiro pre gara, che prevede una tre giorni in pianura in anticipazione al ritiro di Lavarone, dove i veneti si intratterranno fino al 3 agosto: doppie sedute quasi ogni giorno e sei test match in programma. Ma il club è particolarmente vigile anche sul mercato.

Sono già cinque gli arrivi - Da subito attivo il Ds Marchetti, che è riuscito a centrare gli obiettivi che il club si era prefissato nonostante per gli stessi non mancasse la concorrenza. Oltre al rinnovo di capitan Manuel Iori, in granata sono arrivati il difensore Christian Mora, i centrocampisti Mario Gargiulo e Alessio Vita e gli attaccanti Michael De Marchi e Marco Rosafio. Diversi gli elementi arrivati dalla Serie C, ma per il momento, tutte le scelte tecniche della proprietà si sono rivelate azzeccate per ambiziosi progetti.

E' l'attacco il reparto che crea suspence - Ovviamente potrebbero presto esserci altri colpi in casa veneta, ed è molto chiacchierato il reparto offensivo. Sembra ormai certo l'approdo del romanista Zan Celar, con cui c'è già una trattativa ben avviata, ma questo nome mette punti interrogativi su altri possibili innesti del medesimo ruolo, come Domenico Danti, Gianmarco De Feo e Alessandro Capello. Diverso il discorso per Davide Di Molfetta, esterno offensivo.