Cittadella, 20 convocati per la sfida con l'Avellino: out Lora

Fonte: ascittadella.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questa mattina la rifinitura al Tombolato, domani, con fischio d’inizio alle ore 12.30 allo Stadio “Partenio-Lombardi”, Avellino e Cittadella si affronteranno nella 39ª giornata del campionato di Serie B, quartultima della regular season.

Domani nella serata il rientro a Cittadella, da mercoledì si inizierà a preparare la gara contro il Brescia di sabato 5 maggio allo Stadio Tombolato.

Lora resta ai box per il colpo ricevuto alla caviglia nella gara contro il Foggia, le sue condizioni comunque non preoccupano in vista della gara contro le rondinelle.

Questi i convocati:

PORTIERI:

1 Alfonso

12 Paleari

DIFENSORI:

2 Salvi

3 Benedetti

6 Scaglia

13 Varnier

14 Pezzi

19 Pelagatti

24 Adorni

CENTROCAMPISTI:

4 Iori

7 Schenetti

16 Bartolomei

20 Pasa

25 Maniero

27 Settembrini

ATTACCANTI:

10 Chiaretti

11 Kouame

17 Strizzolo

18 Arrighini

29 Vido