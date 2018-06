Cittadella, 22 convocati per il Bari. Out in quattro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono 22 i convocati di Venturato in vista di Cittadella-Bari, match in programma domani valido per i playoff di Serie B. Il tecnico non può contare su Scaglia, Caccin, Iunco e Siega, il resto della squadra a disposizione. Questo l'elenco:

Portieri: Alfonso, Paleari.

Difensori: Salvi, Benedetti, Varnier, Pezzi, Pelagatti, Liviero, Adorni.

Centrocampisti: Iori, Lora, Schenetti, Bartolomei, Pasa, Maniero, Settembrini.

Attaccanti: Chiaretti, Kouame, Strizzolo, Arrighini, Fasolo, Vido.