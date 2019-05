Cittadella, accordo trovato per l'ingaggio del classe '94 Rosafio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Rosafio saluta la Cavese, dopo una stagione vissuta allo stadio Simonetta Lamberti con 30 presenze in Serie C e sei gol all'attivo. Sky Sport fa sapere che l'esterno offensivo classe '94 si trasferirà infatti al Cittadella, l'accordo tra le parti è ormai definito. Ex Juve Stabia e Lecce, il calciatore nato in Svizzera è pronto così al salto di categoria. A prescindere dalla finale playoff di Serie B tra il Cittadella e l'Hellas Verona.