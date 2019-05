© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per avere la certezza della partecipazione ai playoff il Cittadella dovrà fare risultato contro il Palermo nell'ultima giornata di campionato. Una sfida difficile, quella in casa dei rosanero, resa ancora più complessa dalle chance promozione ancora vive per la formazione di Delio Rossi. Sulla sfida del Barbera si è espresso il difensore dei veneti Davide Adorni dalle colonne de Il Mattino di Padova: "Dobbiamo pensare a vincere e basta, consapevoli che davanti troveremo un’altra squadra costruita per puntare alla promozione diretta. Sarà importante sbloccare la gara: chi segna per primo in queste partite ha dalla sua un vantaggio che va oltre il gol".