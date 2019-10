Cittadella, Adorni': "Campionato lungo, dobbiamo recuperare le forze"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato al termine di Cittadella-Livorno, il difensore e capitano dei veneti Davide Adorni ha così commentato la vittoria odierna ai microfoni di DAZN: "Cosa dirò a Proia da capitano? Sicuramente è stato bravo a far gol, poi ha commesso una ingenuità. Devo però fare i complimenti alla squadra, che ha dimostrato di essere un grande gruppo. Ci godiamo questa vittoria, dovevamo dare continuità dopo un pari. Adesso pensiamo al Frosinone, dobbiamo recuperare le forze dato che ne abbiamo spese tante. Il Livorno? Ottima squadra, noi stando molto alti abbiamo concesso qualcosa, è una cosa su cui lavoriamo e cerchiamo di migliorarci in questo. Cosa è cambiato dopo il KO col Cosenza? Il campionato è lungo - ammette il difensore -, le sconfitte non ci devono abbattere e le vittorie non ci devono dare troppo entusiasmo. Dobbiamo continuare a lavorare con equilibrio. Difesa decisiva come l'anno scorso? Puntiamo sul gruppo, cerchiamo di migliorarci in tutto".