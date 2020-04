Cittadella, Adorni: "Mi sembra difficile che il calcio possa ripartire, ma non perdo la speranza"

Davide Adorni, difensore del Cittadella, è stato intervistato dal Corriere del Veneto: "La salute viene prima di tutto, ad oggi mi sembra difficile che il calcio possa ripartire, ma ci sono degli addetti ai lavori che valuteranno e decideranno. Nessuno sta bene in una situazione simile, mi manca il calcio e fare di tutto per scendere in campo ma in questo momento la situazione è davvero molto complicata. Spero si possa ripartire perché senza calcio non so stare? Mercato? L'estate scorsa ci sono stati dei contatti: Benevento, Brescia e Salernitana erano interessate, ma rimanere non mi è pesato affatto".