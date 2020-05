Cittadella, Adorni: "Non nego che mi fa un certo effetto parlare di ripresa"

vedi letture

Davide Adorni, difensore del Cittadella, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino di Padova per raccontare il suo momento in attesa della ripresa: “Non mi sarei mai aspettato di vivere un momento come quello che stiamo attraversando. La speranza di ricominciare c’è, ma non nego che mi fa un certo effetto persino parlare di ripresa, perché sarà come cominciare daccapo, visto che sono due mesi che siamo fermi. Chiaro che, se me lo chiedete, vi dico che vorrei tornare a giocare, anche perché da quando sono a Cittadella siamo sempre arrivati vicini all’obiettivo che tutti conosciamo senza mai raggiungerlo, per cui ci piacerebbe provare a coronare quel sogno solo sfiorato l’anno scorso”.