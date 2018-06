Cittadella, Adorni: "Proveremo a mettere subito sotto il Frosinone"

Le sue parole

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Adorni, difensore del Cittadella, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della semifinale dei play-off di Serie B contro il Frosinone: "Mettiamo sempre determinazione, in casa e fuori, dobbiamo pensare solo a vincere. Come squadra pensiamo principalmente a noi, se mettiamo in campo le nostre qualità e la cattiveria giusta potremo vincere. Cerchiamo sempre di fare 90 minuti intensi, anche 100 visto che oggi forse sarà più lunga. Proveremo ad andare in vantaggio subito e mantenerlo fino alla fine".