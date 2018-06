Cittadella, Alfonso: "Parma in A con sei punti in più, peccato"

Un pizzico di rammarico per Enrico Alfonso, portiere del Cittadella che si appresta ad affrontare i playoff e ne ha parlato a Il Mattino di Padova: "Ogni tanto torno a guardare la classifica e vedo che il Parma, sopra di noi di 6 punti, è salito in Serie A senza passare dai playoff. Questo aumenta il rammarico perché in alcune occasioni avremmo potuto fare in più e in altre ci è mancato un pizzico di fortuna".