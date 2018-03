Cittadella, Alfonso: "Siamo una realtà scomoda. In A vogliono altre"

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Il portiere del Cittadella Enrico Alfonso ha parlato al Gazzettino della voglia di rifarsi dopo la sconfitta contro il Venezia: “Nella ripresa stavamo esprimendoci bene ed eravamo riusciti anche a segnare il gol del 2-1 che per non ci è stato convalidato in maniera quasi scandalosa a mio avviso. Sappiamo di essere una realtà piccola e scomoda e che prima di noi vorrebbero vedere altre squadre in Serie A, non siamo tutelati. È possibile che nessun media a livello nazionale si soffermi sui torti che ripetutamente ci vengono fatti? - continua Alfonso - A Cremona ci è stato fischiato contro un rigore imbarazzante per un fallo fuori area, con l’Empoli la partita sarebbe finita su una nostra rimessa, invece è stato inventato un calcio d’angolo dal quale è nato al 95′ il gol dell’1-1. Quando noi ne parliamo siano considerati dei lamentoni. Giocare a Cittadella non è facile”.