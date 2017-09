Cittadella, Alfonso: "Torno a disposizione, devo trovare il ritmo partita"

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Verso il recupero l'infortunato Enrico Alfonso, il cui rientro tra i pali del Cittadella si fa sempre più vicino. Ai microfoni di padovagoal.it, è lo stesso calciatore a parlare della sua situazione:

"Sto ricercando la forma migliore, avendo saltato il ritiro, lavoro in palestra al mattino per recuperare la forza, mentre al pomeriggio mi alleno con i compagni. Ormai sono rientrato in gruppo a tutti gli effetti, partecipando anche alle partitine. La salute c’è, la condizione sta fra il 60 e il 70%. Probabilmente sabato disputerò un’amichevole con la Primavera per ritrovare il ritmo-partita, visto che non gioco da un po’ di tempo. Ma sono a disposizione".