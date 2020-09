Cittadella, ancora niente via libera al tesseramento di Cissè

Nonostante abbia già firmato il contratto che lo legherà al Cittadella, l’attaccante Karamoko Cissè non è stato ancora annunciato. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport dopo le visite mediche il calciatore ex Juve Stabia non avrebbe ancora ottenuto il via libera e per questo il tesseramento avrebbe subito un rallentamento, anche se non dovrebbe saltare.