Cittadella, Arrighini: "Vogliamo coronare il sogno Serie A"

© foto di Federico Gaetano

All'interno della trasmissione radiofonica pisana "E Ora Parlo Io", nella serata di ieri, è intervenuto l'attaccante del Cittadella Andrea Arrighini, che commenta il momento dei veneti arrivati adesso a un nodo cruciale della stagione:

“A inizio campionato non avrei mai creduto di arrivare dove siamo arrivati, ma anche domenica abbiamo messo sotto il Bari, una vera corazzata: chiaro che i 120' di ieri, mercoledì si faranno sentire, ma siamo una rosa importante e ampia, e adesso più che mai abbiamo bisogno di tutti. Se superiamo l'ostacolo, importante, del Frosinone, ce la possiamo veramente fare: tutti sogniamo, noi e la città, e vogliamo coronare il nostro sogno. Vogliamo dare un seguito importante al calcio che stiamo facendo, anche senza spendere tanto e facendo le cose in maniera oculata si può arrivare in alto”.

Una nota poi sulla sua ex squadra, il Pisa, formazione anche della città natale dell'attaccante: “Per il Pisa è stato un peccato aver buttato via una stagione del genere, è la squadra nerazzurra ad aver gettato al vento un campionato come quello che c'è stato: un plauso va al Livorno, ma con la rosa che aveva il Pisa i mezzi per far bene c'erano tutti, così come quelli per sfruttare i punti lasciati per strada dagli amaranto e anche dalla Robur Siena. E' chiaro che adesso la società si deve schiarire bene le idee, probabilmente il continuo slittamento della conferenza stampa è legato al fatto che prima di parlare si devono prendere delle decisioni importanti dai quali dipende poi la prossima stagione”.