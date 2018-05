Cittadella, Bartolomei: "Con 2 punti in più lotteremmo per la A diretta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Cittadella Paolo Bartolomei ha fatto il punto sulla stagione dalle colonne del Mattino di Padova rammaricandosi per qualche punto lasciato per strada: “Ho aspettato tanto questi gol, andandoci sempre vicino, tra pali e traverse in serie, adesso ne sono arrivati due di fila, e non mi era mai successo da quando sono nel calcio professionistico. Sul piano personale sono molto contento, ma non posso esserlo del tutto, perché con due punti in più saremmo ancora in corsa per la promozione diretta. - continua Bartolomei – Ora dobbiamo vincere le prossime due per piazzarci al meglio ai play off, non ho preferenze su quale squadra incontrare perché dobbiamo tenere a mente quanto fatto dal Benevento lo scorso anno”.