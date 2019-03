Il difensore del Cittadella Amedeo Benedetti ha analizzato il pareggio interno contro il Padova: "Abbiamo rimesso in piedi una partita che si era messa male, abbiamo giocato meno bene che in altre occasioni. Il cross del gol? Ci si prova e stavolta mi è venuto molto bene. Per il resto sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, abbiamo anche sbagliato un rigore, quell’episodio poteva cambiare la partita per noi, siamo stati bravi a recuperarla" sottolinea Trivenetogoal.it.