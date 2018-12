© foto di Matteo Papini/Image Sport

Finisce 2-2 la gara tra Cittadella e Perugia. Al termine del match Simone Branca, centrocampista dei padroni di casa, ha rilasciato le seguenti parole a DAZN:

"Sapevamo che il Perugia era forte, abbiamo ripreso la partita nel finale anche se abbiamo avuto tante occasioni come il palo. Ci mancano i tre punti. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Oggi è andata così, ora ci aspettano due partite difficilissime contro Verona e Palermo. Noi non vogliamo mollare e puntiamo a rimanere lì in alto fino alla fine".

Una dedica dopo questo primo gol stagionale?

"Lo dedico alla mia ragazza e al mio bambino appena nato".