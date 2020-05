Cittadella, Branca: "Il protocollo sanitario? E' difficile attuarlo in Serie A, figuriamoci in Serie B"

Il Mattino di Padova ospita questa mattina sulle sue pagine alcune parole di Simone Branca, centrocampista del Cittadella. Al centro delle attenzioni, chiaramente, il tema della ripresa del campionato cadetto: “Se la situazione, come si spera, migliorerà, credo che si potrà ripartire. Ma applicare il protocollo sanitario proposto è difficile in Serie A, figurarsi in B. Noi dobbiamo tenerci pronti ed è l’aspetto più snervante: un giorno pare che si torni in campo, quello dopo no, quello dopo ancora non si sa più cosa accadrà, e via di questo passo. Oggi sappiamo che è stata ipotizzata la data del 18 maggio, ma niente è sicuro. E ogni notizia accresce l’incertezza”.

Sulla possibilità di una ripresa del campionato direttamente dalla fase dei playoff e playout ha poi spiegato: “Potrebbe consentire di terminare in modo dignitoso la stagione, ma rimangono comunque le stesse incognite sul poter giocare o no, che siano poche o tante partite. E torniamo sempre lì, alla questione dei controlli e delle strutture che Juve, Milan, Inter e Napoli magari hanno, ma che non sono a disposizione della maggior parte dei club”.