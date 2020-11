Cittadella, Branca: "La sconfitta di Pescara? Durante la sosta ci siamo guardati in faccia"

Sfida contro l’Empoli primo in classifica per il Cittadella nel primo match dopo la sosta per le nazionali in Serie B. Sulla gara ha parlato il centrocampista dei veneti Simone Branca: “Ci aspetta la prima in classifica, non servono tante parole per darci stimoli. L’Empoli era già forte l’anno scorso, quando già era una delle candidate più serie alla promozione. La sconfitta nell’ultimo turno? Abbiamo approfittato di questi giorni per guardarci in faccia e cercare di capire dove abbiamo sbagliato a Pescara: se siamo più concentrati certi gol non li prendiamo o comunque non ne becchiamo tre, come è successo all’Adriatico. A quel punto, se limiti i danni, diventa più facile provare a ribaltarla nel secondo tempo”.