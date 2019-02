Cittadella, Branca novello regista: "Se serve sono pronto"

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Dalle pagine del Mattino di Padova arrivano alcune dichiarazioni di Simone Branca, centrocampista del Cittadella, che racconta il suo nuovo ruolo da regista nella mediana di Roberto Venturato: "Ero stato provato solo in un paio di azioni in allenamento, ma comunque avevo già giocato in quella posizione quando ero all’Alessandria. Ho cercato di fare del mio meglio, per poi tornare mezzala quando è entrato Frare ed è stato avanzato Drudi. Manuel sta recuperando e sarà valutato giorno per giorno, Pasa ha ancora quel problema al piede, Drudi sarà squalificato: se servirà giocare ancora da mediano basso, io ci sono. Il Brescia? Sabato ci attende una partita super importante, che vogliamo vincere dopo il 2-2 della gara di andata al Tombolato, con quel rigore non assegnato a Finotto. In un certo senso il Brescia si è lanciato proprio dopo quel pareggio in casa nostra, andando in fuga. Ma anche se Donnarumma sta segnando con una continuità incredibile, e ha alle spalle una bella squadra, non credo che gli uomini di Corini abbiano già chiuso i conti per la promozione".