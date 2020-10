Cittadella-Brescia 3-0, le pagelle: Adorni un muro, serata nera per Ayè

PAGELLE CITTADELLA BRESCIA 3-0

Marcatori: 9'st D'Urso, 29'st Tsadjout, 49'st Gargiulo

Cittadella

Maniero 6,5 - Ordinaria amministrazione nel primo tempo, devia in corner senza problemi una conclusione dai 25 metri di Zmrhal. Nel giorno in cui il pubblico e la società salutano una colonna come Paleari riesce ad essere strepitoso con un miracolo su Ragusa, già pronto ad esultare.

Ghiringhelli 6 - Gara di grandissima concretezza, frutto di acume tattico e spirito di sacrificio.

Adorni 7 - Donnarumma è cliente scomodissimo, stravince il duello e torna a casa con la palma di migliore in campo. Salva nel finale con un anticipo provvidenziale al limite dell’area.

Frare 6 - Anche per lui serata molto positiva, sembra ormai abbia preso il posto da titolare a scapito di un giocatore forte come Perticone.

Donnarumma 7 - Farebbe esplodere il contachilometri, se lo indossasse. Corre per 80 minuti senza conoscere fatica, applicandosi alla perfezione in entrambe le fasi. Sta diventando un valore aggiunto. (Dal 35’st Benedetti sv ).

Vita 6,5 - Straordinario lavoro in fase di non possesso per questo ragazzo, encomiabile per tenuta fisica e spirito di sacrificio. (Dal 45’st Tavernelli sv).

Pavan 6,5- Partecipa a tutte le azioni offensive del Cittadella, cercando anche gloria personale con qualche conclusione dalla distanza. Altra performance di livello per un centrocampista completo e con ampi margini di miglioramento.

Branca 6 - Stesso discorso fatto per Pavan. Presente in ogni ripartenza, anche nel primo tempo prova ad alzare il ritmo sbagliando, però, qualche appoggio sulla trequarti. (Dal 35’st Gargiulo 6,5 - Si vede da subito che l’approccio è buono, quando entri sul 2-0 a 10 minuti dalla fine e combatti come un leone significa che hai la mentalità giusta. Il gol è il giusto riconoscimento).

D’Urso 7 - Ci prova due volte in avvio di partita, non inquadra lo specchio per una questione di centimetri. Avanza progressivamente il suo raggio d’azione ritrovandosi sempre a ridosso dell’area di rigore avversaria. La sblocca con un missile che si insacca all’incrocio dei pali. (Dal 20’st Iori 6 - L’uomo dei record che non tramonta mai. Entra in una fase delicata della partita e dà una grossa mano alla difesa).

Ogunseye 5 - Un passo indietro rispetto alla settimana scorsa, fa fatica a trovare la posizione e spesso arriva in ritardo sui traversoni dei compagni. In occasione del gol di D’Urso stecca goffamente un pallone che andava solo indirizzato verso la porta.

Tsadjout 6 - Il gol rocambolesco e fortunoso gli consente di guadagnare la sufficienza, fino a quel momento aveva perso il duello con i centrali difensivi lombardi. (Dal 35’st Rosafio 6 - Un quarto d’ora da combattente per dimostrare che merita spazio).

Brescia

Joronen 5,5 - Torna a casa con tre gol sul groppone, ma non ha nessuna responsabilità.

Mateu 5 - Il Cittadella attacca soprattutto sulla sua corsia di competenza, arriva spesso in ritardo e nel finale sembra abbastanza nervoso.

Chancellor 6 - Per sessanta minuti era stato impeccabile. Di testa o in scivolata le prendeva tutte lui. Bello anche un disimpegno a metà campo degno di un fantasista e non di un roccioso centrale. Nel finale naufraga assieme ai compagni di reparto, ma paradossalmente è proprio un difensore l’unico a meritare la sufficienza.

Mangraviti 5,5 - Tutto sommato tiene bene a bada gli attaccanti del Cittadella. Sfortunato in occasione della rete del 2-0, ma il tocco è decisivo e spiazza il suo portiere.

Martella 6 -Mezzo voto in più perché è l’ultimo ad arrendersi, anche al 95’ vola sulla fascia sfornando cross per i compagni. Predica nel deserto.

Dessena 5 - Ordinaria amministrazione nel primo tempo, si limita al compitino senza mai affacciarsi nella metà campo avversaria. Quando il Cittadella alza il ritmo va in affanno e viene sostituito. (Dal 15’st Van de Looi 5 - Non incide, ma non era serata davvero per nessuno).

Spalek 5,5 - Parte abbastanza bene, nei primi 20 minuti è forse il più vivace sulla fascia. Si perde progressivamente, complici anche i continui raddoppi di mercatura degli avversari. (Dal 18’st Skrabb 5,5 - Rispetto agli altri subentranti prova almeno ad alzare il ritmo, ne esce qualche giocata interessante).

Zmrhal 5 - Cerca il gol dalla lunga distanza, trova i guantoni di Maniero a deviare in corner. Unico lampo di luce in una gara assolutamente buia. (Dal 15’st Ragusa 5,5 - Approccio soft, è evidente si debba ancora ambientare e adattare. Ha la grande chance per riaprire la contesa, ma sbatte addosso a Maniero proprio quando era pronto ad esultare. Miracolo del portiere o occasione fallita?).

Aye 4,5 -Del Neri le prova tutte. Prima trequartista, poi esterno, infine seconda punta al fianco di Donnarumma. Cambiando l’ordine degli addendi,

però, il prodotto è rimasto lo stesso.

Labojko 4,5 - Non pervenuto, un pesce fuor d’acqua completamente avulso dalla manovra. (Dal 40’st Viviani sv).

Donnarumma 5 - In una serata storta ci vorrebbe la solita zampata del bomber. Incappa anche lui, però, in una partita negativa, ma ha un alibi non di poco conto: non gli arriva un pallone giocabile. Chissà quante volte avrà maledetto l’assenza di Torregrossa…