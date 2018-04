Cittadella, Chiaretti: "Abbiamo perso le nostre certezze"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato da Il Mattino di Padova, il fantasista del Cittadella, Lucas Chiaretti, ha rilasciato alcune dichiarazioni, a partire dalla sostituzione di Terni, evidentemente non troppo gradita: "Non ero contento di uscire, ma non c’è nulla da chiarire. Il mister fa le sue scelte, non c’è niente da spiegare. In questo momento dobbiamo andare avanti pensando solo al bene del Cittadella. La flessione delle ultime gare? Abbiamo perso un po' di certezze, dobbiamo ritrovarle al più presto. È venuta meno la nostra identità, in questo mese non stiamo riuscendo a mettere in pratica quanto abbiamo dimostrato di saper fare. Dobbiamo ritrovare la fame, quella che ad esempio ha dimostrato di avere la Roma contro il Barcellona. Ci sta mancando un po' di cattiveria, di determinazione. Ci sono girati contro alcuni episodi: in alcune partite recenti non abbiamo mostrato un bel calcio, ma abbiamo prodotto comunque occasioni tali da farci meritare il risultato pieno. Non è arrivato ed un certo contraccolpo può esserci stato, ma dobbiamo recuperare le nostre caratteristiche e tornare a focalizzarci sull’obiettivo playoff. Se vogliamo andare agli spareggi dobbiamo ritrovare umiltà e sintonia, in campo e fuori: sarebbe un peccato, dopo quanto fatto sinora, rimanerne esclusi. Rimettiamoci tutti in discussione, ognuno deve dare il massimo per la squadra". Lo riporta ParmaLive.com.