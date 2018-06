Cittadella, Chiaretti saluta: “3 anni meravigliosi e pieni di soddisfazioni"

© foto di Federico Gaetano

Il fantasista Lucas Chiaretti con un post sul proprio profilo Instagram è tornato sull'amara eliminazione nei play off di Serie B e salutato il Cittadella dopo tre stagioni: “Questa è più di una squadra è una FAMIGLIA ! Ho fatto fatica in questi giorni a smaltire la delusione per come è finita la stagione...Dopo la cena di fine anno, ieri sera ho riflettuto meglio e sono sempre più convinto che dobbiamo essere ORGOGLIOSI di quanto ha fatto la “famiglia Cittadella” , non solo la squadra ma anche voi tifosi , tutta la città e le persone di altre città che hanno imparato ad amare il nostro modo di fare calcio . Sono stati 3 anni meravigliosi , pieni di grandi e belle soddisfazioni !

Grazie alla società A.S Cittadella calcio , grazie alla famiglia Gabrielli, grazie al direttore Marchetti, a tutto lo staff , ai miei compagni di squadra , ai tifosi!

Forza Citta, grazie Citta”.