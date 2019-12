Cittadella-Chievo, i convocati di Marcolini: Giaccherini non ancora pronto

© foto di Matteo Bursi

Dal profilo Twitter del Chievo Verona arrivano i convocati di mister Marcolini per la gara di domani, che vedrà i gialloblù impegnati sul campo del Cittadella, in occasione del confronto valido per la 17^ giornata del campionato.

Diverse le assenze che il tecnico dovrà fronteggiare, condensate in tutti i reparti. Out Cesari in difesa, mentre a centrocampo sono out Obi e Segre, e con loro Giaccherini, sulla via del recupero ma non ancora a pieno regime. In avanti ai box Ceter.

Di seguito la lista completa:

Portieri: Nardi, Pavoni, Semper

Difensori: Brivio, Cesar, Cotali, Dickmann, Frey, Leverbe, Rigione, Vaisanen

Centrocampisti: Bertagnoli, Di Noia, Esposito, Garritano, Nunes, Schafer

Attaccanti: Djordjevic, Meggiorini, Pucciarelli, Rodriguez, Rovaglia, Vignato.