Cittadella corsaro a Pescara: i veneti vincono 2-1, decide capitan Iori su rigore

Cittadella corsaro di rigore: i veneti battono 2-1 il Pescara nell'anticipo della 24^ giornata di Serie B. Decide il gol di Iori al 75' dal dischetto, arrivato dopo che il primo tempo si era concluso sul risultato di 1-1 (a segno Diaw e Zappa). Con questa vittoria la squadra di Venturato sale momentaneamente al settimo posto in graduatoria, a quota 36 punti, scavalcando l'Entella. Gli abruzzesi restano al decimo posto, in una classifica cortissima: -2 dai liguri in zona playoff, +5 sul Venezia in zona playout.