Cittadella-Cosenza, il finale: i lupi la ribaltano nella ripresa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è chiuso da poco il match di apertura dell'8^ giornata del campionato di Serie B, inaugurata questa sera al “Tombolato”.

Cittadella e Cosenza si sono affrontate in terra veneta, espugnata per 1-3 dai calabresi: subito in avvio gara, è Vita, con una gran botta dalla distanza, a sbloccare il match, ma gli ospiti nella ripresa la ribaltano grazie all'estro di Bruccini, che prima pareggia i conti con un bell'inserimento sul secondo palo per finalizzare un suggerimento di Baez e poi porta avanti i suoi trasformando il rigore concesso per un fallo in area di Benedetti. Chiude i conti, però, Baez, che scatta in contropiede e infila Paleari con un destro a giro dal limite dell'area di rigore, tra le proteste locali.

Con questi tre punti, i lupi si portano a quota 7 in classifica, lasciando così l'ultimo posto della graduatoria; rimangono 12 i punti dei veneti.

Di seguito il programma completo dell'ottava giornata di Serie B:

GIA' GIOCATE

Cittadella-Cosenza 1-3 (2' Vita, 56' e 62' [rig.] Bruccini, 70' Baez)

SABATO 19 OTTOBRE

Benevento-Perugia

Entella-Trapani

Juve Stabia- Pordenone

Pescara-Spezia

Venezia-Salernitana

DOMENICA 20 OTTOBRE

Chievo Verona-Ascoli

Empoli-Cremonese

Pisa-Crotone

LUNEDI' 21 OTTOBRE

Frosinone-Livorno