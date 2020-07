Cittadella-Crotone, formazioni ufficiali: pochi stravolgimenti di modulo. Si cerca il 2^ posto

Vincere, a ogni costo, perché in ballo c’è il secondo posto. Tra i match più attesi di questa 33^ giornata di Serie B c’è sicuramente Cittadella-Crotone, con le due formazioni che al “Tombolato” si opporranno alla ricerca dei vertici della graduatoria.

Ampio turn over per i locali, con mister Ventura che, pur mantenendo il 4-3-1-2 rivoluziona gli interpreti della difesa, affidando l’attacco a Diaw e Stanco, mentre sul versante ospite nessun particolare stravolgimento. Simy, in avanti, preferito ad Armenteros.

Queste le formazioni ufficiali:

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ventola, Adorni, Frare, Benedetti; Proia, Iori, Branca; D’Urso; Diaw, Stanco

Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic; Gerbo, Benali, Barberis, Zanellato, Molina; Messias, Simy.