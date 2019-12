© foto di Federico Gaetano

Dopo un avvio non facile, si è ripreso il Cittadella, ora al secondo posto della classifica di Serie B. Di questo magic moment, come riferisce trivenetogoal.it, ne ha parlato il centrocampista dei veneti Christian D’Urso: “Sono veramente felice per il gol e soprattutto per la vittoria della squadra, il secondo posto è una bella sensazione, anche se sappiamo che la classifica è cortissima e che serve tanta pazienza e sangue freddo per arrivare a certi traguardi. Vogliamo stare in alto in classifica, il nostro obiettivo è vincerle tutte, ma continueremo a pensare partita per partita, come abbiamo sempre fatto".