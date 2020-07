Cittadella, D'Urso: "Consapevoli di cosa sta succedendo, ma ci rialzeremo"

vedi letture

Il centrocampista del Cittadella Christian D’Urso ha parlato della sfida contro il ChievoVerona in cui cercheranno di riscattare la sconfitta contro l’Ascoli nell’ultimo turno: “È giusto definirla una debacle non so cosa sia successo. Forse c’è stato un po’ di timore, non eravamo abituati ad essere in altissima classifica. Nella mente dei giocatori si è innescato qualcosa, penso sia una questione mentale e non fisica. - continua D’Urso come riporta Trivenetogoal.it - Ne abbiamo parlato nello spogliatoio e sono emersi questi problemi, la cosa importante è essere consapevoli di quello che sta succedendo. Ci sono tre partite e nove punti a disposizione, possiamo limitare i danni. Sono sicuro che ci rialzeremo”.