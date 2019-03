© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tredici anni, protagonista con la maglia della formazione esordienti del Cittadella e gli occhi del Real Madrid puntati addosso. E' questa la storia di Olghe Balliu, esterno sinistro di origini albanesi, che si è messo in mostra con un provino in un camp con i Blancos. Prima di un eventuale sbarco in Spagna, però, occorrerà attendere almeno altri tre anni viste le norme UEFA sul tesseramento di calciatori minorenni provenienti da altri paesi.