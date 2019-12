Cittadella, Diaw: "Abbiamo riaperto una partita chiusa, non deve capitare"

Davide Diaw

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della gara del Tombolato tra Cittadella e Salernitana, terminata col successo dei veneti per 4-3, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'attaccante dei padroni di casa Diaw, autore di una doppietta: "Siamo stati bravi a chiudere il primo tempo in vantaggio dopo essere andati sotto, poi abbiamo avuto un calo mentale e fisico e abbiamo rischiato di riaprire una gara che sembrava finita. Resta il rammarico perché all'ultimo minuto abiamo rischiato di prendere gol, dobbiamo migliorare perché non si possono riaprire queste partite. Loro hanno trovato il gol in un momento in cui non stavano facendo niente, questo gli ha dato la carica e ci ha tagliato un po' le gambe. Non deve più succedere in casa nostra. La doppietta? Micai ha fatto una gran parata nel secondo tempo, è un bravo portiere e gli faccio i coplimenti. Peccato, avrei voluto portare a casa il pallone, ma l'importante è aver vinto. Contento per questi otto go, ma ringrazio anche Rosafio per gli assist, a dimostrazione che siamo tutti importanti".