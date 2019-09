Cittadella, Diaw al 90': "Ci teniamo stretti questa vittoria"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Cittadella-Trapani, l'attaccante dei veneti Davide Diaw ha analizzato la vittoria della propria squadra, parlando anche del momento vissuto in questo avvio di campionato: "Vittoria fortemente voluta? Sì, perché volevamo uscire da questo brutto inizio dove abbiamo anche preso tanti gol. Dobbiamo migliorare in fase realizzativa, perché abbiamo creato molto ma ci teniamo comunque stretti questi punti. Combattere su ogni pallone? Una cosa che mi e ci contraddistingue. Fondamentale non subire gol, siamo stati bravi a portare a casa la vittoria e a non subire gol. L'obiettivo di quest'anno? Pensare partita dopo partita. Abbiamo visto come si tratti di un campionato difficilissimo. Dovremo cercare di dare il massimo e poi vedremo intorno a marzo-aprile dove saremo. Il momento? Ha pesato, dopo l'anno scorso non era facile ripartire - ammette l'ex attaccante della Virtus Entella -, fa male perdere la Serie A così. Probabilmente avevamo ancora addosso le scorie dello scorso campionato. Dedico il gol alla mia compagna e a mia figlia, che mi sostengono sempre".