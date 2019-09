Cittadella, Diaw al 90': "I miei complimenti a mister Venturato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Protagonista della partita di Castellammare con il quarto sigillo su sei partite, l'attaccante del Cittadella Davide Diaw esulta per un successo non meritatissimo, ma fondamentale per la classifica: "La Juve Stabia ha una classifica particolare, ma posso assicurarvi che è una squadra in salute, ben messa in campo e che ci ha creato difficoltà su un campo difficile e molto caldo. Proprio per questo siamo felicissimi e portiamo a casa tre punti che voglio dedicare al nostro allenatore. Venturato è una componente fondamentale di questo progetto, ha gestito l'avvio di stagione con grandissima intelligenza. Ora ci aspetta la Cremonese: sappiamo tutti che tipo di mercato abbiano fatto, ma non abbiamo timore di nessuno. Vedremo giorno dopo giorno dove potremo arrivare, intanto godiamoci questo primo successo esterno".