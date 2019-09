© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Davide Diaw, attaccante del Cittadella, ha parlato così nel post partita ai microfoni di Dazn: "Era una partita difficilissima contro una squadra forte. Siamo stati bravi ad andare subito in vantaggio, abbiamo dormito un po' all'inizio del secondo tempo ed infatti ci hanno punti, siamo stati bravi a battagliare e portare a casa il risultato che per noi è importantissimo. Gol? Sono stato bravo a trovare la porta, sono contento per il gol ma la vittoria era fondamentale per il nostro percorso. Tutti dobbiamo cercare di dare una mano nei momenti di difficoltà, sappiamo che non sarà un campionato facile ma dobbiamo continuare con questo spirito. Io leader? Sono contento di dare una mano alla squadra, il campionato è lungo, sono soddisfatto ma non mi accontento. Non mi sento il leader, faccio parte di un gruppo dove tutti hanno lo stesso peso".