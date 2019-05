Cittadella, Diaw: "Non abbandoniamo la nostra identità proprio ora"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Lunga intervista sulle colonne de La Gazzetta dello Sport a uno dei protagonisti del Cittadella finalista dei play off di Serie B: Davide Diaw. L’attaccante ex Tamai ed Entella in pochi anni si è ritrovato catapultato dai campi della Serie D a un passo dalla Serie A grazie alle proprie qualità e a un encomiabile spirito di sacrificio. Un’esplosione arrivata un po' più tardi, Diaw è un classe ‘92, anche per il suo carattere: “Da ragazzo avevo un carattere fumantino, rispondevo senza pensare. E per questo mi sono preso alcuni cartellini rossi. Con il passare del tempo ho imparato a gestirmi e la nascita di mia figlia Celeste mi ha dato ancora maggior consapevolezza".

Si passa poi all’Hellas Verona, già battuta in campionato meno di un mese fa con un rotondo 3-0: “Quella fu una partita meravigliosa, ma non significa che accada di nuovo. - continua Diaw - Il mister ci chiede di giocare palla a terra, di attaccare sempre, di andare a pressare alti gli avversari. Ci dice che non dobbiamo accontentarci. Sarebbe insensato lasciare la nostra identità proprio adesso”.

Infine spazio anche al razzismo: “Sono cresciuto in una famiglia in cui il pensiero più diffuso è che non esistono differenze di etnia, colore della pelle, religione. Tra i professionisti non mi hanno mai apostrofato come negro, mentre in Serie D è successo anche se va fatto un distinguo fra l’epiteto detto in un momento di rabbia e il razzismo vero e proprio”.