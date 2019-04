© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Intervistato da Il Mattino di Padova l’attaccante del cittadella Davide Diaw ha parlato della sfida contro la Cremonese e del VAR che sarà introdotto a partire dai play off e play out di quest’anno: “Abbassare la guardia è il primo passo per perdere, dobbiamo affrontare la Cremonese con il massimo impegno perché per conquistare un posto nei play off serve vincere più gare possibili. Per quella che è la situazione attuale, Cittadella, Perugia e Spezia si giocheranno settimo e ottavo posto, e una resterà esclusa. Ci sarà lo scontro diretto fra loro, poi noi dovremo andare in Umbria, quelle saranno le due gare chiave. - continua Diaw – VAR? Visto quello che è accaduto l’anno scorso nella semifinale col Frosinone viene da dire che a Cittadella tutti non possono che essere favorevoli a questa decisione sul suo impiego. Chissà come sarebbe andata a finire se ci fosse già stata”.