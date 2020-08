Cittadella, Donnarumma: "Spero di dimostrare di poter giocare in Serie B"

Le prime parole da calciatore del Cittadella di Daniele Dommarumma sono arrivate nella giornata di oggi dalle colonne del quotidiano Il Gazzettino: "Dopo tutti questi anni in C spero di dimostrare di poter giocare in B e di dare il mio contributo al Cittadella nell’auspicio di arrivare il più in alto possibile. Ringrazio il club granata per avermi dato questa opportunità importante, mi auguro di ripagare con le prestazioni la fiducia che ha riposto in me. Mi aspetto un campionato duro e combattuto nel quale sino alla fine cercheremo di dire la nostra. Il nostro obiettivo sarà arrivare nei playoff e poi fare il meglio possibile. Non vedo l’ora di arrivare e iniziare questa avventura".