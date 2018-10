Cittadella, Drudi: "In B c'è qualità, voglio approfittare di questa chance"

© foto di Claudia Marrone/TuttoLegaPro.com

Mirko Drudi (31), difensore del Cittadella, ha parlato attraverso Il Mattino di Padova. "Avevo sempre guardato la Serie B da spettatore, giocandoci ho avuto conferma delle mie sensazioni: rispetto alla C c’è più qualità. Le ragioni per cui ci sono arrivato tardi? Sono dell’idea che ogni giocatore diventi maturo con i suoi tempi. Forse prima non lo ero e probabilmente ho fatto qualche scelta sbagliata. Ora, però, voglio approfittare di questa opportunità", ha detto il calciatore.