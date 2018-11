Cittadella e Spezia si muovono per Pissardo del Monopoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le buone prestazioni di Marco Pissardo, portiere classe ’98 attualmente in forza al Monopoli, non sono passate inosservate tra gli addetti ai lavori. Soprattutto in Serie B, dato che Cittadella e Spezia hanno messo sul taccuino l’estremo difensore di proprietà dell’Inter (e campione d’Italia con la Primavera nerazzurra). Pissardo è il portiere meno battuto della Serie C, con 5 gol subiti in 10 partite disputate in questa stagione. Lo riporta Tuttosport.