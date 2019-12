Cittadella- Entella, Boscaglia: "Noi protagonisti 2019, ora finiamo bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Boscaglia, dopo il derby con lo Spezia, si proietta alla sfida della sua Virtus Entella sul campo del Cittadella: "Speriamo di trovare dei punti importanti. E' l'ultima del girone d'andata, giochiamo contro una squadra forte, che negli ultimi anni ha avuto sempre un ottimo atteggiamento ed è sempre arrivata tra le prime. Sia noi che le altre abbiamo speso tante energie, ci sono gli stessi problemi per tutti in questo periodo. Dobbiamo essere bravi perché sarà tatticamente e fisicamente dura contro una squadra che sa sempre cosa fare. Bisogna contrattaccarli, non abbassandoci troppo e lavorando bene. Il 2019 ha visto l'Entella come grande protagonista perché ha saputo togliersi da una situazione complicata".