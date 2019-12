© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle 15 grande carrellata di Serie B con tante gare in programma. Il Cittadella ospiterà l'Entella allo Stadio Pier Cesare Tombolato e il tecnico dei padroni di casa Roberto Venturato ha scelto di schierare in attacco D'Urso alle spalle di Diaw e Rosafio. Stesso modulo per Boscaglia che punterà su Schenetti alle spalle di De Luca e Morra.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Mora, Frare, Adorni, Bendetti; Vita, Iori, Branca; D'Urso; Diaw, Rosafio. All. Venturato.

ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Sala, Chiosa, Pellizzer, Coppolaro; Settembrini, Paolucci, Eramo; Schenetti; De Luca, Morra. All. Boscaglia.