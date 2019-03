© foto di Federico Gaetano

Mattia Finotto è intervenuto ai microfoni di DAZN all'intervallo di Brescia-Cittadella, sfida che vede in vantaggio i granata grazie ad un suo sigillo: "Il gol mancava da un po', per fortuna sono riuscito a farlo. Al Brescia ho già fatto qualche gol. Dobbiamo riuscire a pressarli sempre, non lasciarli giocare facile, altrimenti sono bravi e rischiano di farci gol".