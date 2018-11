Cittadella, Finotto: "Ci abbiamo creduto, per me giornata da ricordare!"

Risultato finale: Cittadella-Venezia 3-2

Mattia Finotto, attaccante del Cittadella, ha parlato cosi nel post partita ai microfoni di Dazn: "Ci abbiamo sempre creduto, siamo stati bravi a crederci e non mollare mai. E' una giornata da ricordare, spero succeda altre volte. E' un'emozione grandissima, penso subito alla prossima partita e non voglio accontentarmi. Cerco di fare il massimo ad ogni partite, poi a fine anno tireremo le somme. Dobbiamo essere umili e giocare al massimo le partite. Dedica? Per me stesso, me lo meritavo, dobbiamo continuare cosi".